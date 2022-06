Quando tornare indietro è difficile (Di lunedì 20 giugno 2022) Sarebbe meglio non ricordare mai nulla. Né i luoghi né tanto meno il tempo; le sorprese così come la noia; le abitudini, i colpi di testa, le promesse mantenute e quelle mancate. Scordare tutto, non sapere niente. Non assaggiare la lama della delusione, che gela la pelle; non conoscere la gioia ingannevole, il dolore strisciante, le immagini, i quadri, le canzoni, le ricette. Non saper annodare una cravatta, niente windsor né doppio scappino; ignorare l’estenuante susseguirsi delle stagioni, i movimenti corretti per nuotare a rana, i codici e le pandette, le scale ascendenti, i diesis, i bemolle, la musica singhiozzante del metro scazonte. Vorrei galleggiare sul presente come un tappo di sughero nel mare. Epameroi ti de tis, sogno di un’ombra è l’uomo. E allora perché? Ricordare raddoppia il fardello: c’era una volta e ormai non c’è più, allora lasciamo che non sia. Andrebbe ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 20 giugno 2022) Sarebbe meglio non ricordare mai nulla. Né i luoghi né tanto meno il tempo; le sorprese così come la noia; le abitudini, i colpi di testa, le promesse mantenute e quelle mancate. Scordare tutto, non sapere niente. Non assaggiare la lama della delusione, che gela la pelle; non conoscere la gioia ingannevole, il dolore strisciante, le immagini, i quadri, le canzoni, le ricette. Non saper annodare una cravatta, niente windsor né doppio scappino; ignorare l’estenuante susseguirsi delle stagioni, i movimenti corretti per nuotare a rana, i codici e le pandette, le scale ascendenti, i diesis, i bemolle, la musica singhiozzante del metro scazonte. Vorrei galleggiare sul presente come un tappo di sughero nel mare. Epameroi ti de tis, sogno di un’ombra è l’uomo. E allora perché? Ricordare raddoppia il fardello: c’era una volta e ormai non c’è più, allora lasciamo che non sia. Andrebbe ...

