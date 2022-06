Omicron 5, Pregliasco: “Come influenza? Messaggio distraente” (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – “E’ vero, la gran parte della replicazione” delle nuove sottovarianti di Omicron Come Omicron BA.5 “avviene nelle prime vie aeree”, quelle superiori, “ma questo virus non si è ancora completamente raffreddorizzato. Ci sono anche casi di polmonite e di polmonite interstiziale” e quindi “non è assolutamente da sottovalutare”. Lo precisa all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, docente all’università Statale di Milano, definendo un “Messaggio distraente” quello che paragona a un’influenza mutanti di Sars-CoV-2 Come Omicron 5, sulla base della sintomatologia rilevata nei Paesi a maggiore diffusione fra cui il Portogallo. “Siamo di fronte a un normale, tendenziale adattamento evoluzionistico” del coronavirus ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – “E’ vero, la gran parte della replicazione” delle nuove sottovarianti diBA.5 “avviene nelle prime vie aeree”, quelle superiori, “ma questo virus non si è ancora completamente raffreddorizzato. Ci sono anche casi di polmonite e di polmonite interstiziale” e quindi “non è assolutamente da sottovalutare”. Lo precisa all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio, docente all’università Statale di Milano, definendo un “” quello che paragona a un’mutanti di Sars-CoV-25, sulla base della sintomatologia rilevata nei Paesi a maggiore diffusione fra cui il Portogallo. “Siamo di fronte a un normale, tendenziale adattamento evoluzionistico” del coronavirus ...

