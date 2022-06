Omicron 5, esperti e virologi per lo più sono concordi: non è come un’influenza ma se vaccinati no problem (Di lunedì 20 giugno 2022) Nonostante la guerra in Ucraina, nelle prime pagine dei giornali continua però a ‘tenere banco’ il Covid, o meglio, Omicron 5. Una variante che specialmente in queste ultime settimane sta registrando una notevole recrudescenza, aprendo così diversi scenari legati alla diffusione dei contagi dopo l’estate. Ma, soprattutto, se e quanto è pericolosa? Omicron 5, le parole di Di Perri: “Sì, il Covid è tornato ma ormai è come un’influenza” Nello specifico, a sollevare parecchie questioni, è stato Giovanni Di Perri, direttore del dipartimento di Malattie infettive dell’ospedale Amedeo di Savoia di Torino il quale, in un’intervista ha affermato che “È improbabile che il virus muti riacquistando una maggiore capacità di ledere. Non gli conviene, anche per lui è meglio rimanere un addizionale. È una buona notizia perché non ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 giugno 2022) Nonostante la guerra in Ucraina, nelle prime pagine dei giornali continua però a ‘tenere banco’ il Covid, o meglio,5. Una variante che specialmente in queste ultime settimane sta registrando una notevole recrudescenza, aprendo così diversi scenari legati alla diffusione dei contagi dopo l’estate. Ma, soprattutto, se e quanto è pericolosa?5, le parole di Di Perri: “Sì, il Covid è tornato ma ormai è” Nello specifico, a sollevare parecchie questioni, è stato Giovanni Di Perri, direttore del dipartimento di Malattie infettive dell’ospedale Amedeo di Savoia di Torino il quale, in un’intervista ha affermato che “È improbabile che il virus muti riacquistando una maggiore capacità di ledere. Non gli conviene, anche per lui è meglio rimanere un addizionale. È una buona notizia perché non ...

