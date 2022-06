MotoGP, GP Olanda 2022: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 24-26 giugno (Di lunedì 20 giugno 2022) Il Motomondiale si appresta ad affrontare l’ultimo sforzo prima di andare in ferie. Difatti dopo la gara del Sachsenring, disputatasi nella giornata di ieri, MotoGP, Moto2 e Moto3 si trasferiscono ad Assen, dove nell’imminente weekend ammireremo una nuova edizione del Dutch Tourist Trophy, ovvero l’equivalente del Gran Premio d’Olanda, pur senza aver mai assunto questa denominazione. Dopo l’appuntamento dei Paesi Bassi, il campionato iridato si prenderà una lunga pausa, complice anche la cancellazione (annunciata) del GP di Finlandia. Gli appassionati sanno bene come Assen sia una sorta di “classica monumento” delle due ruote a motore. Soprannominato “L’università della moto”, oppure “La cattedrale della velocità”, il circuito della Drenthe mantiene il suo fascino nonostante non sia più quello di un tempo. In particolare le modifiche effettuate ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) Il Motomondiale si appresta ad affrontare l’ultimo sforzo prima di andare in ferie. Difatti dopo la gara del Sachsenring, disputatasi nella giornata di ieri,, Moto2 e Moto3 si trasferiscono ad Assen, dove nell’imminente weekend ammireremo una nuova edizione del Dutch Tourist Trophy, ovvero l’equivalente del Gran Premio d’, pur senza aver mai assunto questa denominazione. Dopo l’appuntamento dei Paesi Bassi, il campionato iridato si prenderà una lunga pausa, complice anche la cancellazione (annunciata) del GP di Finlandia. Gli appassionati sanno bene come Assen sia una sorta di “classica monumento” delle due ruote a motore. Soprannominato “L’università della moto”, oppure “La cattedrale della velocità”, il circuito della Drenthe mantiene il suo fascino nonostante non sia più quello di un tempo. In particolare le modifiche effettuate ...

Pubblicità

F1inGenerale_ : #MotoGP | GP Olanda - Anteprima e Orari TV della tappa ad Assen #TTAssen #DutchGP #F1inGenerale - MotorcycleSp : Assen ospiterà l'ultimo round di questa prima metà della stagione MotoGP nella prossima settimana. L... #MotoGP… - MotorcycleSp : In seguito all'incidente in cui è stato uno dei nomi coinvolti nell'inizio della gara di Barcellona,... #MotoGP… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: GTWCE, Zandvoort: Weerts in pole, Rossi è 20°. Gara 1 LIVE su Sky #SkyMotori #MotoGP #SKyMotoGP - SkySportMotoGP : GTWCE, Zandvoort: Weerts in pole, Rossi è 20°. Gara 1 LIVE su Sky #SkyMotori #MotoGP #SKyMotoGP -