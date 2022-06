Le cavallette mettono in crisi gli allevamenti nel Nuorese | “Le pecore non hanno più pascolo | le spese stanno diventando insostenibili”

(Di lunedì 20 giugno 2022) Un allevatore deldescrive lache la sua azienda sta attraversando a causa dell’invasione di. Dalla schiusa delle uova – racconta Mario Marchi – “non siamo riusciti a sfalciare, a farci le provviste, a farci il foraggio.” L’allevatore di Noragugume non ha nemmeno potuto irrigare “perché è sempre pieno di”. Le, aggiunge, nonpiù, e leper comprare mangimi mais e fieno. “Di solito era pieno e non bastava,” dice indicando il fienile. “Quest’anno è vuoto stiamo iniziando a comprarlo per superare l’estate”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

