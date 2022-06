L'auto finisce nella baia: 17enne eroe si tuffa e salva una compagna di classe (Di lunedì 20 giugno 2022) Quando ha visto un'auto finire a tutta velocità nella baia di Patchogue Bay, a Long Island (Stati Uniti) Anthony Zhongor, un ragazzo di 17 anni, non ci ha pensato due volte e si è lanciato in acqua per salvare la persona che... Leggi su europa.today (Di lunedì 20 giugno 2022) Quando ha visto un'finire a tutta velocitàdi Patchogue Bay, a Long Island (Stati Uniti) Anthony Zhongor, un ragazzo di 17 anni, non ci ha pensato due volte e si è lanciato in acqua perre la persona che...

Pubblicità

infoitinterno : San Vito, auto finisce contro il guardrail | Morto 44 enne di origini sarde - lavocemanduria : Non ti fermare al titolo, leggi per intero la notizia e condividila - infoitinterno : Seregno, festa di fine scuola finisce con schiamazzi e specchietti auto rotti: 2 denunce - viveremarche : Senigallia: Ubriaca alla guida finisce contro due auto in sosta, patente ritirata per una donna… - v_senigallia : Ubriaca alla guida finisce contro due auto in sosta, patente ritirata per una donna -