(Di lunedì 20 giugno 2022) Stefanoalla mobilità e ai lavori pubblici di Palazzo Vecchio Una piazza completamente riqualificata con pavimentazione in pietra, marciapiedi più ampi, una nuova aiuola a verde ...

LA NAZIONE

L', che ha già avuto contatti con le associazioni di categoria, continuerà ad incontrare coloro che ne faranno richiesta con appuntamenti già fissati la prossima settimana per ...... Nicola Alemanno, e il Presidente di ESG89 Group, Giovanni, patron della manifestazione, ... 'L'Umbria " ha auspicato l'- può dimostrare una propria vitalità e concretezza a livello ... L'assessore Giorgetti: "Ognissanti sarà un fiore all’occhiello di Firenze" L’assessore Giorgetti risponde ai cittadini sul cantiere e la riqualificazione in piazza Goldoni: "A settembre la maggior parte dei lavori finirà" ...Cantiere bloccato dal caro materiali. Mercoledì la riunione tecnica per capire se sarà necessaria una variazione di bilancio ...