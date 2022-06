Iveco Bus tornerà a produrre in Italia. A Torino e Foggia mezzi elettrici e a idrogeno (Di lunedì 20 giugno 2022) Iveco Bus tornerà a produrre autobus in Italia. I siti interessati dal progetto sono quelli di Torino e di Foggia, oggi specializzati nella produzione di motori industriali a combustione interna. Lo rende noto Iveco Group che ha presentato una richiesta di accesso ai Contratti di Sviluppo del Mise nell’ambito delle opportunita’ del Pnrr. I mezzi saranno basati su tecnologie di ultima generazione, tra cui quelle relative alle propulsioni elettriche a batterie e a idrogeno. Il progetto contribuira’ al processo di transizione energetica ed ecologica del trasporto pubblico in Italia e avrà impatti positivi sullo sviluppo della filiera. L’azienda prevede di formare gli attuali dipendenti e di fare nuove assunzioni. ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 giugno 2022)Busautobus in. I siti interessati dal progetto sono quelli die di, oggi specializzati nella produzione di motori industriali a combustione interna. Lo rende notoGroup che ha presentato una richiesta di accesso ai Contratti di Sviluppo del Mise nell’ambito delle opportunita’ del Pnrr. Isaranno basati su tecnologie di ultima generazione, tra cui quelle relative alle propulsioni elettriche a batterie e a. Il progetto contribuira’ al processo di transizione energetica ed ecologica del trasporto pubblico ine avrà impatti positivi sullo sviluppo della filiera. L’azienda prevede di formare gli attuali dipendenti e di fare nuove assunzioni. ...

