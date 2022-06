Inter, Sensi sempre più ai margini del progetto: i dettagli (Di lunedì 20 giugno 2022) Inter Sensi – Stefano Sensi è definitivamente fuori dal progetto Inter. La volontà del club sarebbe quella di cederlo a titolo definitivo, per ricavare qualcosa dalla cessione del centrocampista. Uno delle squadre Interessate da diverso tempo al centrocampista è il Monza. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, nelle prossime settimane la trattativa potrebbe entrare nel vivo. L’offerta potrebbe partire da una base di 15 milioni per poi salire a 20 con i bonus. Qualora i nerazzurri non riuscissero a cederlo definitivamente, la società sarebbe disposta comunque a cederlo nuovamente in prestito. In questo caso la speranza sarebbe quella di trovare continuità e fiducia. La stessa che aveva provato a dargli mister Inzaghi ma dopo qualche buona prestazione sono ritornati i soliti ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 20 giugno 2022)– Stefanoè definitivamente fuori dal. La volontà del club sarebbe quella di cederlo a titolo definitivo, per ricavare qualcosa dalla cessione del centrocampista. Uno delle squadreessate da diverso tempo al centrocampista è il Monza. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, nelle prossime settimane la trattativa potrebbe entrare nel vivo. L’offerta potrebbe partire da una base di 15 milioni per poi salire a 20 con i bonus. Qualora i nerazzurri non riuscissero a cederlo definitivamente, la società sarebbe disposta comunque a cederlo nuovamente in prestito. In questo caso la speranza sarebbe quella di trovare continuità e fiducia. La stessa che aveva provato a dargli mister Inzaghi ma dopo qualche buona prestazione sono ritornati i soliti ...

