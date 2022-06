In Piemonte si rischia il razionamento dell'acqua (Di lunedì 20 giugno 2022) AGI - "Oggi viene decretato l'allarme rosso. Lo avevamo ampiamente previsto. Nn si tratta per il momento di blocchi in via permanente, ma si tratta soltanto di riduzioni del carico di prelievo sul Po". Ad annunciarlo, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, dai microfoni di Radio Rai1. "Dobbiamo però stare molto attenti a salvaguardare l'agricoltura Piemontese - ha spiegato - ed è il motivo per cui abbiamo già attivato non solo un tavolo di crisi permanente che ci permette di avere tutti gli attori della filiera dell'acqua ma, in particolare, ci permette anche di agire, cosa che stiamo già facendo da venerdì scorso, con i concessionari dei bacini idroelettrici in Piemonte. Stiamo trattando concessionario per concessionario". "Continuiamo a lavorare su due ... Leggi su agi (Di lunedì 20 giugno 2022) AGI - "Oggi viene decretato l'allarme rosso. Lo avevamo ampiamente previsto. Nn si tratta per il momento di blocchi in via permanente, ma si tratta soltanto di riduzioni del carico di prelievo sul Po". Ad annunciarlo, il presidentea RegioneAlberto Cirio, dai microfoni di Radio Rai1. "Dobbiamo però stare molto attenti a salvaguardare l'agricolturase - ha spiegato - ed è il motivo per cui abbiamo già attivato non solo un tavolo di crisi permanente che ci permette di avere tutti gli attoria filierama, in particolare, ci permette anche di agire, cosa che stiamo già facendo da venerdì scorso, con i concessionari dei bacini idroelettrici in. Stiamo trattando concessionario per concessionario". "Continuiamo a lavorare su due ...

