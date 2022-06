Pubblicità

qn_lanazione : Anche a voi Facebook non funziona? #facebook #facebookdown - servizioclienti : #DownRadar Alert! Oggi, 20/06/2022 alle ore 14 abbiamo rilevato un picco di segnalazioni di problemi Facebook. Sono… - servizioclienti : #DownRadar Alert! Nella mattinata di oggi, 20/06/2022, stiamo ricevendo segnalazioni relative a problemi Facebook.… - servizioclienti : #DownRadar Alert! Nella mattinata di oggi, 20/06/2022, stiamo ricevendo segnalazioni relative a problemi Facebook.… - BagelisPoulos : megali mas stenoxoria Facebook down, problemi per gli utenti in tutto il mondo -

leggo.it

Problemi di accesso su. Da questa mattina alcuni utenti stanno rilevando dei problemi di accesso al social: quando si inseriscono le credenziali, infatti, compare il seguente messaggio: 'Errore di accesso. Si è ...non va, ma anche Instagram e WhatsApp danno parecchi grattacapi. Da ieri pomeriggio, domenica, alle 17 problemi per tutti i social, ma ad andare completamenteè stata la creatura di ... Facebook Down, problemi di accesso al social network: cosa sta succedendo Problemi di accesso su Facebook. Da questa mattina alcuni utenti stanno rilevando dei problemi di accesso al social: quando si inseriscono le credenziali, infatti, compare il seguente ...Some Facebook users have been kicked out of the site and are unable to get logged back in. The problems do not appear to be a part of the kind of widespread outage that Facebook occasionally suffers.