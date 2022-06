Ex Juve, UFFICIALE: Tacchinardi su una panchina di Serie C (Di lunedì 20 giugno 2022) Nuova avventura in panchina per Alessio Tacchinardi. L'ex centrocampista della Juve è stato ufficializzato in giornata come nuovo... Leggi su calciomercato (Di lunedì 20 giugno 2022) Nuova avventura inper Alessio. L'ex centrocampista dellaè stato ufficializzato in giornata come nuovo...

Pubblicità

mondadori_bruno : @AlfredoPedulla Nemmeno la Juve sta facendo chissà cosa, l'unica a fare un gran casino tra l'altro non si capisce n… - mina_paolojuve : @DonFabioCasa Tu dimmi e vero che gli affari so fanno subito,ma il mercato ufficiale apre il primo luglio,e già l'I… - MatteoCampbells : ?? UFFICIALE! DAVID NERES ALLA JUVE ?? ???? È GIÀ TUTTO FATTO! ???????????? - frankneapolitan : @napolimagazine A parte i sogni di Juve e Milan, cioè fammi capire @apetrazzuolo quindi dai per ufficiale la parten… - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Tacchinardi torna in panchina: UFFICIALE la nuova squadra dell’ex Juve #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea… -