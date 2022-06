(Di lunedì 20 giugno 2022) Erano giorni che circolavano rumor attendibili sul ritiro diTavassi e alla fine il naufrago ha dovuto davvero abbandonare L’Isola dei Famosi. Sembra però che dietro al ritiro del concorrente ci sia qualcosa che non sappiamo. Infatti Guendalina Tavassi ha deciso di non collegarsi con il reality durante la semifinale ed ha anche lanciato delle frecciatine. In queste ore anche ladei due ex naufraghi si è fatta sentire.su Instagram ha condiviso un articolo sul ritiro del figlio ed ha commentato: “non si sarebbe mai ritirato se nona farlo“., elogio al figlio o frecciatina? Secondo molti utenti sui social,avrebbe sollevato dei dubbi sulla ...

StraNotizie : Emanuela Fuin, la madre di Edoardo sbotta: “Obbligato a ritirarsi” - BITCHYFit : Emanuela Fuin, la madre di Edoardo sbotta: 'Obbligato a ritirarsi' #Isola - infoitcultura : Emanuela Fuin, mamma Edoardo Tavassi: ritiro dall'Isola? La verità/ “Oggi il risultato della risonanza” -

, madre di Guendalina ed Edoardo Tavassi, poco fa è intervenuta sull'argomento per smentire le voci che davano per certo il ritiro del figlio. La donna, nelle storie di Instagram, ha ...La signora, sul proprio profilo Instagram, ha condiviso il video in cui Alvin aggiorna i fan sulle condizioni di Edoardo e ha poi scritto: " Forza Edo, oggi sapremo il risultato della ...Edoardo Tavassi, a sette giorni dalla finale dell'Isola dei Famosi 2022, rischia di dover abbandonare per un infortunio. Edoardo Tavassi rischia di dover abbandonare l'Isola dei Famosi 2022 a sette gi ...Sei un vichingo magro adesso, resisti”, è il messaggio condiviso da Guendalina su Instagram per supportare il fratello Edoardo Edoardo Tavassi, il ritiro dall’Isola dei Famosi 2022 è sempre più vicino ...