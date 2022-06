Dramma ad Ancona, aggredisce col martello la moglie dopo una lite: l’uomo si suicida perché la crede morta (Di lunedì 20 giugno 2022) Prima la lite violentissima in casa tra marito e moglie, con l’uomo, un 52enne moldavo, che avrebbe colpito alla testa più volte la donna con un martello. Poi la fuga, dopo aver creduta morta la 50enne, fino a un magazzino in cui lavorava, dove si è tolto la vita impiccandosi. La lite sarebbe scoppiata all’alba di oggi 20 giugno, in una casa a Filottrano, in provincia di Ancona. dopo essere stata aggredita, la donna è riuscita comunque a chiamare i soccorsi, arrivati con i carabinieri della compagnia di Osimo che erano stati avvertiti anche dai vicini, dopo aver sentito le urla provenire dalla casa. A scoprire il cadavere dell’uomo sarebbero stati i carabinieri, quando sono arrivati al magazzino per ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 giugno 2022) Prima laviolentissima in casa tra marito e, con, un 52enne moldavo, che avrebbe colpito alla testa più volte la donna con un. Poi la fuga,aver credutala 50enne, fino a un magazzino in cui lavorava, dove si è tolto la vita impiccandosi. Lasarebbe scoppiata all’alba di oggi 20 giugno, in una casa a Filottrano, in provincia diessere stata aggredita, la donna è riuscita comunque a chiamare i soccorsi, arrivati con i carabinieri della compagnia di Osimo che erano stati avvertiti anche dai vicini,aver sentito le urla provenire dalla casa. A scoprire il cadavere delsarebbero stati i carabinieri, quando sono arrivati al magazzino per ...

Pubblicità

occhio_notizie : ?? Il dramma questa mattina poco dopo l'alba - viverefano : Tremendo schianto in autostrada, morti padre e figlio: altre due persone in prognosi riservata… - infoitinterno : Dramma in A14: due morti e un ferito grave dopo uno schianto tra quattro auto. Code in direzione Ancona - vivereurbino : da Vivere Fano Dramma in A14: due morti e un ferito grave dopo uno schianto tra quattro auto. Code in direzione Anc… - viveremarche : Fano: Dramma in A14: due morti e un ferito grave dopo uno schianto tra quattro auto. Code in direzione Ancona… -