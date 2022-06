Covid, Pregliasco: «Le due nuove varianti mettono a rischio l’estate. Meglio mettere la mascherina» (Di lunedì 20 giugno 2022) Le due nuove varianti del Coronavirus mettono a rischio anche l’estate. Lo ha detto oggi Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università Statale e direttore sanitario dell’Ospedale Galeazzi di Milano, intervenendo ai microfoni di Cusano Italia Tv. Sull’abolizione dell’obbligo di mascherine, Pregliasco ha osservato che «siamo a due anni e mezzo di pandemia, è difficile far mantenere in maniera stringente le misure e nel momento in cui non si riesce è Meglio allargare un po’ le maniche. La decisione è politica e rientra nelle scelte dei paesi che hanno deciso di mitigare questo virus». Ma, ha spiegato il virologo, «dobbiamo ricordarci che ogni contatto interumano è a rischio d’infezione, ad oggi c’erano le condizioni per aumentare i ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 giugno 2022) Le duedel Coronavirusanche. Lo ha detto oggi Fabrizio, virologo dell’Università Statale e direttore sanitario dell’Ospedale Galeazzi di Milano, intervenendo ai microfoni di Cusano Italia Tv. Sull’abolizione dell’obbligo di mascherine,ha osservato che «siamo a due anni e mezzo di pandemia, è difficile far mantenere in maniera stringente le misure e nel momento in cui non si riesce èallargare un po’ le maniche. La decisione è politica e rientra nelle scelte dei paesi che hanno deciso di mitigare questo virus». Ma, ha spiegato il virologo, «dobbiamo ricordarci che ogni contatto interumano è ad’infezione, ad oggi c’erano le condizioni per aumentare i ...

