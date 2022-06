Conference League 2022/2023, quando gioca la Fiorentina? Le date del playoff (Di lunedì 20 giugno 2022) La Fiorentina è pronta a tornare in Europa. Prima di poter dirsi qualificata alla prossima Conference League, però, c’è un playoff andata e ritorno da superare. Le partite che vedranno i viola debuttare nel torneo sono in programma il 18 e il 25 agosto 2022. La squadra di Vincenzo Italiano scoprirà la sua prossima avversaria il 2 agosto, data del sorteggio degli spareggi. La Fiorentina spera in un’urna abbordabile, anche perché agosto sarà un mese intenso con sei partite in programma per Cabral e compagni. C’è voglia di imitare il percorso trionfale della Roma. La finale del 7 giugno a Praga è lì che aspetta. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 giugno 2022) Laè pronta a tornare in Europa. Prima di poter dirsi qualificata alla prossima, però, c’è unandata e ritorno da superare. Le partite che vedranno i viola debuttare nel torneo sono in programma il 18 e il 25 agosto. La squadra di Vincenzo Italiano scoprirà la sua prossima avversaria il 2 agosto, data del sorteggio degli spareggi. Laspera in un’urna abbordabile, anche perché agosto sarà un mese intenso con sei partite in programma per Cabral e compagni. C’è voglia di imitare il percorso trionfale della Roma. La finale del 7 giugno a Praga è lì che aspetta. SportFace.

