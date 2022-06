Barcellona: un club si defila per Lenglet (Di lunedì 20 giugno 2022) Il Barcellona è alla ricerca di una nuova sistemazione per il difensore classe ‘95 Clement Lenglet. Sotto contratto fino a giugno... Leggi su calciomercato (Di lunedì 20 giugno 2022) Ilè alla ricerca di una nuova sistemazione per il difensore classe ‘95 Clement. Sotto contratto fino a giugno...

Pubblicità

AngeloR_98 : @ToniAzzurri Non sono d'accordo su ciò a cui stai alludendo: non c'è alcuna logica intrinseca all'interno del capit… - Matteo71021942 : @Matteo83579687 @LUFC @PSG_inside @RCLens Il giocatore non vorrebbe lasciare Barcellona ma il club lo ha messo nell… - universo_calcio : Il #Barcellona ???? ha raggiunto l’accordo con #Rapinha ???? ora manca solo quella con il club - iammartiann : RT @NickCecca: Juventus, per Morata nessun accordo ancora con l’Atletico Madrid. Il club spagnolo ha ricevuto un’offerta dall’Arsenal. Il g… - NapoliAddict : Rai - Il Barcellona vuole Koulibaly, Chelsea e Juventus in agguato. Due club su Fabian Ruiz #Napoli… -