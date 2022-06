Attacco ucraino a una piattaforma di gas in Crimea, i filorussi: «Almeno 3 feriti» (Di lunedì 20 giugno 2022) L’esercito ucraino avrebbe attaccato un impianto di trivellazione sotto il controllo dei filorussi in Crimea. Nell’Attacco all’impianto della società di gas Chernomorneftegaz sarebbero rimasti feriti Almeno tre lavoratori, secondo quanto riporta il capo della Repubblica di Crimea, Sergey Aksyonov, citato dall’agenzia russa Tass. «Sono in contatto con i colleghi del ministro della Difesa e dell’Fsb (Servizio di Sicurezza Federale) da questa mattina e stiamo lavorando per salvare le persone. Sulle piattaforme di trivellazione c’erano 12 persone, cinque delle quali sono state salvate e tre sono rimaste ferite. Le ricerche degli altri continuano». June 20, 2022 Leggi anche: Zelensky a Porta a Porta: «Non cederemo mai la Crimea a Mosca. Al ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 giugno 2022) L’esercitoavrebbe attaccato un impianto di trivellazione sotto il controllo deiin. Nell’all’impianto della società di gas Chernomorneftegaz sarebbero rimastitre lavoratori, secondo quanto riporta il capo della Repubblica di, Sergey Aksyonov, citato dall’agenzia russa Tass. «Sono in contatto con i colleghi del ministro della Difesa e dell’Fsb (Servizio di Sicurezza Federale) da questa mattina e stiamo lavorando per salvare le persone. Sulle piattaforme di trivellazione c’erano 12 persone, cinque delle quali sono state salvate e tre sono rimaste ferite. Le ricerche degli altri continuano». June 20, 2022 Leggi anche: Zelensky a Porta a Porta: «Non cederemo mai laa Mosca. Al ...

