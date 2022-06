(Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu (Adnkronos) - "I socialisti saranno al fianco di tutti i candidati sindaco in campo nelle coalizioni di Centro, in vista dei fondamentali ballottaggi della prossima domenica. Daremo il nostro supporto perché lariformista affermi i valori che sono alla base della nostra azione politica da sempre”. Lo dice il segretario del Psi Enzo. "Noi siamo tutto quello che è più lontano possibile dal discorso di Giorgia Meloni in Andalusia e dalle posizioni filorusse di Salvini -ha proseguito-. E siamo tutto ciò che è più vicino possibile ai valori di equità sociale e inclusione. Domenica si giocherà un partita importantissima che, nel percorso verso le elezioni politiche, ridisegnerà l'Italia dei prossimi anni".

Amministrative: Maraio (Psi), 'sostegno a c.sinistra ovunque'

