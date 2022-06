Alessandro Gassmann | ‘larve’ | il tweet contro l’uso dei monopattini

Leggi su funweek

(Di lunedì 20 giugno 2022)si è reso protagonista di una piccola diatriba sui social. Su Twitter si è infatti innescato un botta e risposta, scatenato dalle parole dell’attore, che si è scagliatochi usa il monopattino per muoversi in città. “Ma per forza con il monopattino dovete muovervi? Non potete camminare? Usare una bicicletta? Non volete usare nemmeno un muscolo, tipo larve? Diventerete degli esseri con arti filiformi e la panza” ha scrittosu Twitter.e il monopattino, il parere degli utenti In poco tempo sono arrivate le risposte di coloro che usano il monopattino per gli spostamenti, ma non solo: “Metti che abiti a Roma ad 8 chilometri dal posto di lavoro. Quanto tempo ci metti a camminare? Se vai in bicicletta ...