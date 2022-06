Accompagnare i risparmiatori negli investimenti | la risposta di BNL BNP Paribas all' incertezza di oggi

(Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) - Milano, 20 Giugno 2022. Quello che sta vivendo attualmente il nostro Paese è, sul piano prettamente economico, un periodo in cui domina l'. La pandemia prima ed il conflitto tra Ucraina e Russia poi non hanno fatto altro che complicare una situazione che già di suo non si poteva considerare ottimale e le conseguenze sono ancora evidenti. Sul piano degli, il contesto post-Covid è stato ed è tuttora caratterizzato da un comune sentimento di timore. I risparmi degli italiani sono rimasti praticamente congelati: basti pensare che a giugno 2021 dai dati di Banca d'Italia risultavano circa 1,7mila miliardi di euro del tutto fermi ed improduttivi sui conti correnti. La situazione nel suo complesso non è cambiata di molto nell'ultimo anno, soprattutto perché gli italiani avvertono la stringente necessità di un partner ...

Pubblicità

Bluerating.com

... cosa cambia per iLa Bce alza i tassi di interesse contro l'inflazione, prima volta ... avere condotto una comunicazione inadeguata, generica; avere, appunto, omesso di, come ...Adi racconti un vero e proprio concerto musicale con le canzoni più note del gruppo ...al disordine generato da questa fase di profonda incertezza nei comportamenti dei. Non ... Gestioni separate, quando la performance non è l'unica cosa che conta Il primo trimestre 2022 è stato il migliore di sempre per le reti dei consulenti finanziari: la raccolta netta è aumentata del 7,2 per cento a 13,9 miliardi di euro.