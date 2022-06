Verstappen vince in Canada, secondo Sainz, terzo Hamilton (Di domenica 19 giugno 2022) Max Verstappen vince il Gran Premio del Canada sul circuito di Montreal intitolato a Gilles Villeneuve. Sul podio troviamo Carlos Sainz e Lewis Hamilton. Rimonta di Leclerc che recupera fino al quinto posto nonostante un problema ai box e le difficoltà nel superare Ocon. Ritiro per Perez, invece, che al 9° giro ha dovuto parcheggiare L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: GP Arabia Saudita: Verstappen vince in volata su Leclerc con mezzo secondo di vantaggio Verstappen vince in Azerbaijan, ritiro per entrambe le Ferrari GP Canada: Verstappen in pole, Alonso in prima fila Lewis ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 19 giugno 2022) Maxil Gran Premio delsul circuito di Montreal intitolato a Gilles Villeneuve. Sul podio troviamo Carlose Lewis. Rimonta di Leclerc che recupera fino al quinto posto nonostante un problema ai box e le difficoltà nel superare Ocon. Ritiro per Perez, invece, che al 9° giro ha dovuto parcheggiare L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: GP Arabia Saudita:in volata su Leclerc con mezzodi vantaggioin Azerbaijan, ritiro per entrambe le Ferrari GPin pole, Alonso in prima fila Lewis ...

Pubblicità

sportmediaset : Verstappen trionfa davanti a un super Sainz. Leclerc 5° in rimonta #F1 #CanadianGP - sportface2016 : +++Un fantastico Max #Verstappen vince davanti ad un grande Carlos #Sainz, terzo #Hamilton. Rimonta #Leclerc, è quinto+++ - repubblica : Verstappen vince il Gp del Canada. Sainz splendido secondo, anche Hamilton sul podio. Leclerc parte in ultima fila… - SportRepubblica : Verstappen vince il Gp del Canada. Sainz splendido secondo, anche Hamilton sul podio. Leclerc parte in ultima fila… - zazoomblog : Ordine d’arrivo F1 GP Canada 2022: Verstappen vince davanti a Sainz Leclerc rimonta fino al 5° posto - #Ordine #d’… -