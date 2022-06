Vela: «Con Chiellini in squadra possiamo puntare al titolo» (Di domenica 19 giugno 2022) . Le parole dell’attaccante dei Los Angeles FB Carlos Vela, attaccante dei Los Angeles FC, ha parlato così di Giorgio Chiellini. Le sue parole: «Un grande acquisto, ci darà esperienza ma non solo, perché ha continuato a giocare a un buon livello e viene da uno dei migliori campionati al mondo. Credo che il suo arrivo possa essere molto positivo per tutti, spero che sia il tassello di cui avevamo bisogno per fare il salto definitivo e finalmente vincere il titolo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 giugno 2022) . Le parole dell’attaccante dei Los Angeles FB Carlos, attaccante dei Los Angeles FC, ha parlato così di Giorgio. Le sue parole: «Un grande acquisto, ci darà esperienza ma non solo, perché ha continuato a giocare a un buon livello e viene da uno dei migliori campionati al mondo. Credo che il suo arrivo possa essere molto positivo per tutti, spero che sia il tassello di cui avevamo bisogno per fare il salto definitivo e finalmente vincere il». L'articolo proviene da Calcio News 24.

