ULTIM’ORA – Lukaku-Inter | ci siamo! Le cifre dell’affare

Leggi su rompipallone

(Di domenica 19 giugno 2022) Sembra tutto fatto per il ritorno di Romeluall’. Il belga, determinante nell’operazione, è pronto a vestire nuovamente nerazzurro a distanza di un anno dal suo addio al club milanese. Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, manca soltanto il sì del presidente Zhang. I nerazzurri dovrebbero pagare circa 10 milioni di euro al Chelsea per il prestito.Chelsea Il giocatore, invece, ha scelto di diminuire notevolmente il suo stipendio pur di tornare all’, si parla di 12 milioni di euro lordi a stagione. Il belga, quindi, è pronto a fare ritorno in nerazzurro, dopo la prima esperienza in cui ha fatto esplodere i tifosi con numeri da capogiro: 64 gol e 16 assist in 95 presenze, tenendo conto di tutte le competizioni. Nonostante il rapporto con i ...