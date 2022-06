Ultime Notizie Roma del 19-06-2022 ore 18:10 (Di domenica 19 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giulia Ferrigno l’ex premier ed ex presidente russo medvedev in un posto su telegram analizza il processo di adesione dell’Ucraina lui afferma che gli ucraini saranno sotto verifica per decenni pertanto La scadenza è la metà del secolo non prima di Unione Europea scrive potrebbe sparire prima che entri l’Ucraina al rientro dalla visita a sorpresa ho detto ha il presidente ucraino zielinski assicurato che il sud non sarà dato a nessuno per il segretario generale della NATO stoltenberg la guerra potrebbe durare anni andiamo in Francia aperti i seggi per i ballottaggi delle elezioni legislative si gioca al fotofinish la corta per la maggioranza nel parlamento la coalizione presidenziale l’obiettivo molto difficile secondo i sondaggi di ottenere almeno 289 seggi ... Leggi su romadailynews (Di domenica 19 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giulia Ferrigno l’ex premier ed ex presidente russo medvedev in un posto su telegram analizza il processo di adesione dell’Ucraina lui afferma che gli ucraini saranno sotto verifica per decenni pertanto La scadenza è la metà del secolo non prima di Unione Europea scrive potrebbe sparire prima che entri l’Ucraina al rientro dalla visita a sorpresa ho detto ha il presidente ucraino zielinski assicurato che il sud non sarà dato a nessuno per il segretario generale della NATO stoltenberg la guerra potrebbe durare anni andiamo in Francia aperti i seggi per i ballottaggi delle elezioni legislative si gioca al fotofinish la corta per la maggioranza nel parlamento la coalizione presidenziale l’obiettivo molto difficile secondo i sondaggi di ottenere almeno 289 seggi ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - Miti_Vigliero : Media: Comandanti Azov in prigione a Mosca @sole24ore - sersky8 : RT @Le_Paginedi: Poi il problema x qualcuno è il #redditodicittadinanza. Roma, ruba mezzo milione alla Regione Lazio e vola a Dubai: conda… - junews24com : Isla pronto a cambiare ancora maglia: nuova avventura per l'ex Juve - - dario_noschese : RT @ProgeuAPS: ??L'UE in pillole! Come ogni fine settimana la nostra rubrica ti informa su tutte le ultime novità dall'Europa. ?????? #UEinpill… -