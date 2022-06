Ultime Notizie – F1 Gp Canada 2022, Verstappen vince davanti a Sainz e Hamilton (Di domenica 19 giugno 2022) Max Verstappen vince il Gp del Canada, nono appuntamento del Mondiale 2022 di Formula 1. Il pilota olandese della Red Bull, campione del mondo in carica e leader iridato, precede la Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz e la Mercedes del britannico Lewis Hamilton. Quarta piazza per la McLaren del britannoco George Russell. Quinta piazza per la Ferrari di Charles Leclerc: il monegasco risale dalla 19esima posizione di partenza. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 19 giugno 2022) Maxil Gp del, nono appuntamento del Mondialedi Formula 1. Il pilota olandese della Red Bull, campione del mondo in carica e leader iridato, precede la Ferrari dello spagnolo Carlose la Mercedes del britannico Lewis. Quarta piazza per la McLaren del britannoco George Russell. Quinta piazza per la Ferrari di Charles Leclerc: il monegasco risale dalla 19esima posizione di partenza. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

