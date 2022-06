Trevisan-Andreescu | WTA Bad Homburg 2022 | orario | canale tv | programma | streaming

(Di domenica 19 giugno 2022) Ritorno in campo di fuoco per Martina. La toscana, testa di serie numero 7 del WTA 250 di Bad, si ritrova a dover sfidare la canadese Bianca, in una partita davvero ben al di là del particolare per i momenti delle due giocatrici. L’azzurra è al rientro dopo la semifinale raggiunta al Roland Garros contro qualsiasi pronostico, ma anche con grande capacità di sfruttare la buona situazione toccatale in sorte. Per quanto riguarda la canadese, invece, sembra perenne la ricerca di un richiamo agli antichi fasti. Per adesso s’è visto un segnale nella lottata partita con la ceca Karolina Pliskova a Berlino, pur persa. Per adattabilità è lei a partire favorita, nonostante la classifica dica diversamente; perl’onore e l’onere di sfidare una delle potenziali stelle del tennis per i prossimi 10 ...

