Tennis. Matteo Berrettini trionfa ai Queen’s. Riuscirà a diventare The King a Wimbledon? (Di domenica 19 giugno 2022) La missione inglese di Matteo Berrettini comincia nel migliore dei modi. Il Tennis italiano Berrettini è riuscito a conquistare per la secondo volta il torneo dei Queen’s che introduce a Sua Maestà Wimbledon. Gli atleti più forti e quotati sull’erba utilizzano questa competizione per rifinire la condizioni ed arrivare al top nel primo turno di Wimbledon. Matteo Berrettini ha disputato un torneo in crescendo. Match dopo match, Berrettini ha migliorato colpi, condizione atletica e strategia. Non era né facile, né scontato dopo dodici mesi con qualche avversità fisica di troppo. Appena messo a segno il colpo vincente insieme all’applauso della folla inglese, Matteo Berrettini ha ... Leggi su optimagazine (Di domenica 19 giugno 2022) La missione inglese dicomincia nel migliore dei modi. Ilitalianoè riuscito a conquistare per la secondo volta il torneo deiche introduce a Sua Maestà. Gli atleti più forti e quotati sull’erba utilizzano questa competizione per rifinire la condizioni ed arrivare al top nel primo turno diha disputato un torneo in crescendo. Match dopo match,ha migliorato colpi, condizione atletica e strategia. Non era né facile, né scontato dopo dodici mesi con qualche avversità fisica di troppo. Appena messo a segno il colpo vincente insieme all’applauso della folla inglese,ha ...

Pubblicità

SuperTennisTv : ???????????????????????????? ?? Matteo #Berrettini si impone su Krajinovic 7-5 6-4 e si conferma ???????????????? dell'#ATP 500 del Quee… - Eurosport_IT : Pelle d'oca anche per noi Matteo, assicurato ???????? - SkySport : Matteo #Berrettini non si ferma! #SkySport #SkyTennis #ATPQueens ?? - Giovy5jo : RT @SkySport: Matteo #Berrettini non si ferma! #SkySport #SkyTennis #ATPQueens ?? - delfino_93 : #tennis ?? #MatteoBerrettini centra il secondo successo consecutivo al torneo del #QueensTennis di Londra ?????? Sull'e… -