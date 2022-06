Spalletti e De Laurentiis non possono separarsi prima dell’inevitabile teatrino? (Di domenica 19 giugno 2022) La società ha capito che Spalletti non è all’altezza delle aspettative e vorrebbe sbarazzarsene senza rimetterci. Da un lato c’è l’avido padrone che non vorrebbe pagare due allenatori contemporaneamente, dall’altro l’esoso dipendente che non darà mai dimissioni volontarie rinunciando al lauto stipendio. Si proseguirà insieme portando avanti le proprie linee, la dirigenza imporrà giocatori e direttive con il tecnico che se ne fregherà altamente. Quando le cose si metteranno male (perché succederà) Spalletti si presenterà ai media e, conscio di essere all’ultimo anno di carriera, sparerà a palle incatenate contro la proprietà rea di non aver esaudito le sue richieste. Il licenziamento sarà, a quel punto, automatico. La mia domanda è: non sarebbe meglio separarsi subito, cominciare finalmente un progetto che abbia una valenza poliennale e ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 19 giugno 2022) La società ha capito chenon è all’altezza delle aspettative e vorrebbe sbarazzarsene senza rimetterci. Da un lato c’è l’avido padrone che non vorrebbe pagare due allenatori contemporaneamente, dall’altro l’esoso dipendente che non darà mai dimissioni volontarie rinunciando al lauto stipendio. Si proseguirà insieme portando avanti le proprie linee, la dirigenza imporrà giocatori e direttive con il tecnico che se ne fregherà altamente. Quando le cose si metteranno male (perché succederà)si presenterà ai media e, conscio di essere all’ultimo anno di carriera, sparerà a palle incatenate contro la proprietà rea di non aver esaudito le sue richieste. Il licenziamento sarà, a quel punto, automatico. La mia domanda è: non sarebbe megliosubito, cominciare finalmente un progetto che abbia una valenza poliennale e ...

