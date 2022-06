Spagna: seggi aperti in Andalusia per le regionali (Di domenica 19 giugno 2022) seggi aperti fino alle 20 nella regione dell'Andalusia dove oggi si vota per le elezioni amministrative. Indetta in anticipo dal governatore uscente Juanma Moreno, che da inizio 2019 ha guidato una ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 giugno 2022)fino alle 20 nella regione dell'dove oggi si vota per le elezioni amministrative. Indetta in anticipo dal governatore uscente Juanma Moreno, che da inizio 2019 ha guidato una ...

Pubblicità

Clab_Cla : @GiorgiaMeloni Vox in Spagna ha 52 seggi su 350. Sei sicura di voler fare quella fine? Hanno il 4% dei consensi… - mikemoratinos : @tommasistefano2 Ah beh...solo 19 ore per sapere i risultati. Tutto ok!???? E 15 ore per lo spoglio delle schede dei… - skybash_ : RT @ilrisolutoreIT: @GiorgiaMeloni @Macarena_Olona @Santi_ABASCAL @vox_es @FratellidItalia @ECRparty In Spagna la mascherina non serve vedo… - DellaPlebe : RT @ilrisolutoreIT: @GiorgiaMeloni @Macarena_Olona @Santi_ABASCAL @vox_es @FratellidItalia @ECRparty In Spagna la mascherina non serve vedo… - joshua63 : @borghi_claudio In Spagna le 2 elezioni politiche del 2019 sono costate 139 milioni ciascuna mentre in Italia ciat… -