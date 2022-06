Se il Cremlino inizia a stare stretto a Putin

(Di domenica 19 giugno 2022) Mi sono fatto l’idea che, tra la solitudine dei numeri primi, sia proprio il numero uno ad avvertirla in misura assai superiore rispetto a tutti gli altri. E Vladimirè senza dubbio un numero uno. Lo è sempre stato, perché numero uno si nasce. Ha cercato a lungo di mimetizzarsi, a volte moderandosi, a volte mandando avanti un sosia fedele, come il compagno Medvedev, ma alla fine esce la verità: il re non è soltanto solo, ma anche nudo. E quando si accorge di aver superato certi limiti altro non gli resta che confidare sulla benevolenza ed il sostegno del popolo. Per conquistarlo, sa di avere a disposizione un efficace catalizzatore: una scatola di iniezioni con una sostanza piuttosto volatile, ma che con il suo popolo va sicuramente ad effetto: il patriottismo. Con il discorso al forum economico si San Pietroburgo, “il numero uno” ha iniettato la prima dose. ...

marco_disaro : @maryrinaldi09 @lanf64 Non penso. Non si capisce dove inizia la sua faccia e dove il sedere di Putler... È il Fantozzi del Cremlino -

RaiNews

Lo scopo delè quello di isolare il Vecchio Continente, facendo salire alle stelle i ... La situazione, purtroppo, è destinata a peggiorare ea sorgere qualche dubbio sulla possibilità ...Non si discute la fermezza contro la Russia, ma pur non ufficialmente s'a fissare il prezzo ... Draghi, Macron e Scholz si sono precipitati da Zelensky per chiedergli di trattare con il,... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 114 Una situazione che inizia a destare preoccupazioni e davanti alla quale il governo non intende farsi trovare impreparato. Lo stato di «allarme» non porterebbe con sé misure eccezionali, come razioname ...Roma, 14 giu. (askanews) - "Gli errori" compiuti dai leader mondiali durante gli ultimi anni, e in particolare nel perido della pandemia di coronavirus, "sono stati aggravati dalla guerra economica co ...