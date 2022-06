Schianto tra due auto: uomo di 49 anni muore intrappolato tra le lamiere (Di domenica 19 giugno 2022) Sabato sera tragico nel Milanese. Un uomo di 49 anni è morto per un incidente avvenuto sulla strada 236, tra Cisliano e Gaggiano (Milano). Una donna e un ragazzo di 18 anni sono rimasti feriti e le loro condizioni sono serie.... Leggi su europa.today (Di domenica 19 giugno 2022) Sabato sera tragico nel Milanese. Undi 49è morto per un incidente avvenuto sulla strada 236, tra Cisliano e Gaggiano (Milano). Una donna e un ragazzo di 18sono rimasti feriti e le loro condizioni sono serie....

