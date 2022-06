Rissa tra giovani nel Napoletano, un 22enne finisce in ospedale per un colpo al volto (Di domenica 19 giugno 2022) Napoli, accoltella un ragazzo dopo una Rissa a Brusciano: arrestato 16enne Napoli, 19 giugno 2022 " È finito in ospedale dopo una Rissa un 22enne di Torre del Greco , il ragazzo ha riportato la ... Leggi su quotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) Napoli, accoltella un ragazzo dopo unaa Brusciano: arrestato 16enne Napoli, 19 giugno 2022 " È finito indopo unaundi Torre del Greco , il ragazzo ha riportato la ...

Pubblicità

SkyTG24 : Pandino, rissa tra ragazzini: 18enne ferito da coltello - SkyTG24 : Sala Consilina, mega rissa tra giovani con video sui social - zazoomblog : Sala Consilina mega rissa tra giovani: video diffuso sui social - #Consilina #rissa #giovani: #video - g1orjia : RT @giulw0nderland: per ora c'è la rissa nel backstage tra christian cosmary e nunzio per contendersi malinconico loro ci stanno privando d… - TV7Benevento : Napoli: lite tra giovani a Torre del Greco, 22enne finisce in ospedale - -

Rissa tra giovani nel Napoletano, un 22enne finisce in ospedale per un colpo al volto Era stata segnalata una lite tra giovani, l'ennesima in zona. Approfondisci: Napoli, accoltella un ragazzo dopo una rissa a Brusciano: arrestato 16enne Sul posto i militari hanno trovato un 22enne ... Rissa tra giovani: 22enne finisce in ospedale Rissa tra giovani la scorsa notte a Torre del Greco, in provincia di Napoli. I Carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco sono intervenuti alle 2.20 in via Litoranea, nei pressi di un ... Sky Tg24 il video social fa scattare l'inchiesta Mega rissa all'alba davanti ad un locale di Sala Consilina, in provincia di Salerno, con decine tra ragazzi e ragazze coinvolti. Alcuni avrebbero brandito delle bottiglie rotte. Il ... Pandino, rissa tra ragazzini: 18enne ferito da coltello Resa dei conti a coltellate, nella notte, a Pandino, in provincia di Cremona, dove un gruppo di ragazzini si è affrontato a calci e pugni e un 18enne di Monte Cremasco e stato ferito di striscio con u ... Era stata segnalata una litegiovani, l'ennesima in zona. Approfondisci: Napoli, accoltella un ragazzo dopo unaa Brusciano: arrestato 16enne Sul posto i militari hanno trovato un 22enne ...giovani la scorsa notte a Torre del Greco, in provincia di Napoli. I Carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco sono intervenuti alle 2.20 in via Litoranea, nei pressi di un ... Pandino, rissa tra ragazzini: 18enne ferito da coltello Mega rissa all'alba davanti ad un locale di Sala Consilina, in provincia di Salerno, con decine tra ragazzi e ragazze coinvolti. Alcuni avrebbero brandito delle bottiglie rotte. Il ...Resa dei conti a coltellate, nella notte, a Pandino, in provincia di Cremona, dove un gruppo di ragazzini si è affrontato a calci e pugni e un 18enne di Monte Cremasco e stato ferito di striscio con u ...