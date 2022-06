(Di domenica 19 giugno 2022) Nell'“Emilia-Romagna Tennis Cup”, Challenger in corso sul “rosso” del Tennis Club President di Montechiarugolo, Cecchinato cede in tre set ad Elias, il maggiore dei due fratelli svedesi. Nell'altra sfida il croato Coric elimna in due set il serbo Lajovic, seconda testa di serie. Nel doppio titolo a Darderi e al brasiliano Romboli

Pubblicità

livetennisit : Challenger Parma, Blois, Ilkley e Corrientes: I risultati con il dettaglio delle Semifinali (LIVE) - Tomtennis_ : Semifinali di lusso al challenger di Parma . Cecchinato vs Ymer Coric vs Lajovic Pronostici? -

... ma soprattutto Ange - Yoan Bonny , attaccante con 13 presenze con ilin Serie B e autore ... conducono la classifica a quota tre punti e - al momento - sarebbero qualificate alle. ...Tuttavia, in occasione delle, Eleven Sports renderà Disponibile in pay - per - view su ... In conclusione ricordiamo che l'altra semifinale tra Pantherse Guelfi Firenze si giocherà ...Non ci saranno i Panthers Parma al Dall’Ara di Bologna il 2 luglio a difendere il titolo; l’accesso all’Italian Bowl se lo sono guadagnato i Guelfi Firenze espugnando il terreno del “Torelli” di ...I destini della truppa azzurra rimangono tutti sulle spalle larghe di Marco Cecchinato. Dei tre italiani impegnati nei quarti di finale dell’Emilia-Romagna Tennis Cup, torneo ATP Challenger 125 organi ...