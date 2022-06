Pubblicità

mauri1brescia : @CarloCalenda Salvini è pericoloso perché non sa quello che fa ,dall’economia alla politica estera .Purtroppo gli i… - quaranta_vito : Charles spara il colpo ed il segnale (l'1 e 42 è già suo!) a tutti. Peccato davvero che Max abbia beccato bandiera… - Lore_QX : @danilopau_ @Guido_DAngelis Siccome De Angelis è il primo a parlare di 'Intertoto', definizione e paragone senza al… -

Open

La puntata di Otto e Mezzo andata in onda martedì 14 giugno e condotta da Lilli Gruber non è piaciuta, per niente, a Fratelli d'Italia : dopo gli attacchi a Giorgia Meloni e un azzardatocon Vladimir Putin, è arrivata la reazione di Guido Crosetto e della stessa leader del partito. Perché Crosetto ha paragonato la Gruber a Erode . Giorgia Meloni paragonata a Putin: la sua ...Il centrodestra come la soap opera Beautiful Matteo Salvini respinge ildi Myrta Merlino durante l'intervista a L'Aria che tira . " I cittadini domenica scelgono ... devo chiederlo a chi... Paragone spara a zero su tutto il M5s: «Deve sparire. Conte e Di Maio Macchiette della politica, tornino all’oscurità da cui sono partiti» – Il video È bastato un paragone con Luigi Di Maio a suscitare le ire di Carlo Calenda il quale, ospite di "L'Aria che tira", non ha nascosto tutto il suo disappunto alla conduttrice del programma Myrta Merlino.Per Tom Hanks la trilogia de Il Codice da Vinci è stata molto commerciale e poco interessante per il pubblico.