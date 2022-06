Ozmo | fine della guerra in un bacio tra Putin e Zelensky

(Di domenica 19 giugno 2022) Il Segretario di Nato, Jens Stoltenberg, non crea false illusioni sul conflitto tra Russia e Ucraina, dichiarando che potrebbe durare anni. Un’affermazione che mette la parolain ogni azione da programmare e intraprendere in Europa. Lo street artistha reagito alla notizia realizzando un manifesto provocatorio che sollecita un risoluzione pacificaquestione.

Pubblicità

l'Adige

Questa volta nel loro mirino è finita l'opera dello street artistcomparsa a sorpresa ieri (18 giugno) sui muri di piazza Lodron a Trento. Per auspicare ladel conflitto scoppiato a ...La casa automobilistica Peugeot, che ha postoanche alla collaborazione con il Roland Garros, ... Il noto giornalista di SportKlub Sašaha parlato dell'argomento con il diretto ... Il messaggio di pace non piace ai vandali: “rovinato” il bacio tra Putin e Zelensky Un’affermazione che mette la parola guerra in ogni azione da programmare e intraprendere in Europa. Lo street artist Ozmo ha reagito alla notizia realizzando un manifesto provocatorio che sollecita un ...