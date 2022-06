Morto in incidente Bochicchio,accusato truffa a Lippi e Conte (Di domenica 19 giugno 2022) Sotto processo a Roma per l'accusa di avere truffato vip e personaggi dello sport, Massimo Bochicchio è Morto oggi sulla Salaria, a Roma, dopo che la sua moto è andata a fuoco. Proprio domani era in ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 giugno 2022) Sotto processo a Roma per l'accusa di avereto vip e personaggi dello sport, Massimooggi sulla Salaria, a Roma, dopo che la sua moto è andata a fuoco. Proprio domani era in ...

Pubblicità

SkyTG24 : Incidente su via Salaria a Roma, morto il broker Massimo Bochicchio - morgangrenier1 : RT @Corriere: Morto in uno schianto in moto Massimo Bochicchio, il broker che aveva truffato i vip di Roma - ledicoladelsud : Incidente in moto a Roma, morto broker Bochicchio: era accusato di truffe a vip - fisco24_info : Incidente in moto a Roma, morto broker Bochicchio: era accusato di truffe a vip: (Adnkronos) - Il broker Massimo Bo… - Friedkinismo1 : RT @SkyTG24: Incidente su via Salaria a Roma, morto il broker Massimo Bochicchio -

È morto a Roma il broker Massimo Bochicchio AGI - È Massimo Bochicchio l'uomo morto alle 12 di oggi in un incidente stradale avvenuto sulla via Salaria, all'altezza del civico 875 in direzione Roma. Il broker ha perso il controllo del mezzo su cui si trovava, una Bmw che, una ... Morto in un incidente Bochicchio, accusato di truffe a Lippi e Conte In base a quanto si apprende Bochicchio è morto sul colpo. Il broker è accusato di avere truffato ... Verifiche sono in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente. Incidente in moto: morto falegname di Silvano Pietra IL GIORNO La moto esplode e prende fuoco: morto Massimo Bochicchio, il broker delle truffe ai vip Roma, incidente sull'Appia: moto colpisce il guardrail e prende fuoco: Simona muore a 46 anni Verano, esce dal cimitero di Roma e un'automobile lo travolge: così è morto Giuseppe Dorbolò ... Incidente mortale a Catania: due morti, tra cui un ennese e due feriti Due morti e due feriti è il bilancio di un incidente stradale avvenuto la notte scorsa, all’1 .50, nella parte alta di vie Etnea, nell’intersezione di svolta con via Sacro Cuore, a Catania. AGI - È Massimo Bochicchio l'uomoalle 12 di oggi in unstradale avvenuto sulla via Salaria, all'altezza del civico 875 in direzione Roma. Il broker ha perso il controllo del mezzo su cui si trovava, una Bmw che, una ...In base a quanto si apprende Bochicchio èsul colpo. Il broker è accusato di avere truffato ... Verifiche sono in corso per ricostruire la dinamica dell'Roma, incidente sull'Appia: moto colpisce il guardrail e prende fuoco: Simona muore a 46 anni Verano, esce dal cimitero di Roma e un'automobile lo travolge: così è morto Giuseppe Dorbolò ...Due morti e due feriti è il bilancio di un incidente stradale avvenuto la notte scorsa, all’1 .50, nella parte alta di vie Etnea, nell’intersezione di svolta con via Sacro Cuore, a Catania.