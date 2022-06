Medvedev: 'Ucraina in Europa? Potrebbero volerci decenni e forse la Ue non ci sarà più' (Di domenica 19 giugno 2022) La Russia non ama l' Unione europea e, stando a quello che è emerso qua e là da indagini e inchieste, ha fatto di tutto per favorire partiti e movimenti sovranisti ed euroscettici perché ha tutto l'... Leggi su globalist (Di domenica 19 giugno 2022) La Russia non ama l' Unione europea e, stando a quello che è emerso qua e là da indagini e inchieste, ha fatto di tutto per favorire partiti e movimenti sovranisti ed euroscettici perché ha tutto l'...

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Medvedev: 'L'Ue potrebbe sparire prima che entri l'Ucraina' #unioneeuropea #ue #ucraina #medvedev - HuffPostItalia : Medvedev: 'E se anche l'Ue sparisse prima dell'entrata dell'Ucraina?' - Agenzia_Ansa : UCRAINA | L'ex premier ed ex presidente russo Dmitri Medvedev torna ad attaccare l'Europa: 'L'Ue potrebbe sparire p… - GraziaMontefal2 : RT @andreacantelmo8: #Medvedev: 'L'Unione europea potrebbe scomparire prima che l'#Ucraina ne entri a far parte'. Come sempre si è detto,… - robertogiardi13 : RT @ProfCampagna: Medvedev: 'L'Unione Europea potrebbe scomparire prima che l'Ucraina entri a farne parte'. E ora come glielo spieghi ai p… -