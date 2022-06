Matteo Berrettini in finale degli ATP Queen’s: “Voglio giocare il più possibile” (Di domenica 19 giugno 2022) Una forza della natura Matteo Berrettini. Dopo aver vinto gli ATP Stoccarda battendo Andy Murray in finale, il tennista romano è pronto a difendere il titolo nella finalissima degli ATP Queen’s che oggi manderanno in scena l’epilogo del torneo su erba londinese. L’italiano è il super favorito della vigilia ed è pronto ad imprimere il suo marchio (nuovamente) nel capoluogo inglese. In attesa del grande appuntamento di Wimbledon. Matteo Berrettini: “Vittorie su erba? Mio stile di gioco mi facilita…” Ecco le parole proferite in conferenza stampa dal tennista romano che ha conquistato la finalissima degli ATP Queen’s 2022: “La temperatura, la pioggia, il fatto che ci siamo fermati. Oggi mi sentivo meglio. Anche se diventa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 19 giugno 2022) Una forza della natura. Dopo aver vinto gli ATP Stoccarda battendo Andy Murray in, il tennista romano è pronto a difendere il titolo nella finalissimaATPche oggi manderanno in scena l’epilogo del torneo su erba londinese. L’italiano è il super favorito della vigilia ed è pronto ad imprimere il suo marchio (nuovamente) nel capoluogo inglese. In attesa del grande appuntamento di Wimbledon.: “Vittorie su erba? Mio stile di gioco mi facilita…” Ecco le parole proferite in conferenza stampa dal tennista romano che ha conquistato la finalissimaATP2022: “La temperatura, la pioggia, il fatto che ci siamo fermati. Oggi mi sentivo meglio. Anche se diventa ...

