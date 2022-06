Martinenghi da impazzire! È oro nei 100 rana ai Mondiali di Budapest | ' Sogno realizzato'

Pubblicità

Nicolò Martinenghi vince la medaglia d'oro dei 100 metri rana maschili ai Mondiali di Budapest 2022 di nuoto. Alla Duna Arena, l'azzurro ferma il cronometro sul tempo di 58"26, nuovo record italiano. "Ho realizzato il mio sogno" ha detto ancora col fiatone all'uscita dalla fina dei 100 rana in 58"26, due centesimi meglio del personale precedente. Che trionfo in scioltezza ...