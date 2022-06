LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: Gregorio e Criscio agli ottavi nella sciabola. Nessuna medaglia nella spada maschile (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-9 ROSSELLA Gregorio VOLA agli ottavi DI FINALE! La sciabolatrice azzurra supera Liza Pusztai e stacca il pass per gli ottavi dove affronterà la bulgara Olga Hramova. 14-9 ANCORA A SEGNO Gregorio! Velocissima la campana. 13-9 Grande attacco di Rossella. 12-9 Stoccata contestatissima assegnata alla magiara. 15:37 Ci concentriamo ora esclusivamente sulla pedana verde. Rossella Gregorio è avanti 12-8 sull’ungherese Liza Pusztai. 15:36 Finisce qui il percorso di Eloisa Passaro. L’azzurra si ferma agli ottavi del torneo di sciabola dinanzi all’ostacolo rappresentato dalla greca Desprina Georgiadou. 15-5 il punteggio in favore ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-9 ROSSELLAVOLADI FINALE! Latrice azzurra supera Liza Pusztai e stacca il pass per glidove affronterà la bulgara Olga Hramova. 14-9 ANCORA A SEGNO! Velocissima la campana. 13-9 Grande attacco di Rossella. 12-9 Stoccata contestatissima assegnata alla magiara. 15:37 Ci concentriamo ora esclusivamente sulla pedana verde. Rossellaè avanti 12-8 sull’ungherese Liza Pusztai. 15:36 Finisce qui il percorso di Eloisa Passaro. L’azzurra si fermadel torneo didinanzi all’ostacolo rappresentato dalla greca Desprina Georgiadou. 15-5 il punteggio in favore ...

