(Di domenica 19 giugno 2022) AGI - Caldo, siccità e rincari da una parte; voglia di libertà, nonostante guerra e pandemia, dall'altra. L'2022 sta, martedì 21 giugno l'apertura ufficiale, e si annuncia tra le più 'roventi' degli ultimi anni. La stagione arriva dopo una primavera che si è classificata come la sesta più calda di sempre sul pianeta a livello climatologico, facendo registrare una temperatura media sulla superficie della terra e degli oceani, addirittura superiore di 0,85 gradi rispetto alla media del ventesimo secolo, secondo quanto emerge dalle elaborazioni Coldiretti diffuse per l'arrivo del solstizio d'martedì prossimo 21 giugno alle ore 11.14 con l'Italia sotto assedio del caldo e della siccità, sulla base della banca dati Noaa, il National Climatic Data Centre che rileva i dati dal 1880. Le temperature sulla terraferma ...

L'estate sta arrivando e sarà 'rovente' da Nord a Sud Il 21 giugno arriva ufficialmente la nuova stagione tra caldo, siccità e rincari da una parte; voglia di libertà, nonostante guerra e pandemia, dall'altra ...