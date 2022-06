L'Eni entra nel più grande progetto al mondo di Gnl in Qatar (Di domenica 19 giugno 2022) Eni è stata scelta da QatarEnergy come nuovo partner internazionale, dopo la francese TotalEnergies, per l'espansione del progetto North Field East (Nfe) e lo sviluppo del più grande giacimento di gas naturale al mondo. Il... Leggi su today (Di domenica 19 giugno 2022) Eni è stata scelta daEnergy come nuovo partner internazionale, dopo la francese TotalEnergies, per l'espansione delNorth Field East (Nfe) e lo sviluppo del piùgiacimento di gas naturale al. Il...

Pubblicità

fattoquotidiano : Gas, Eni entra nel progetto per aumentare l’export di gas naturale liquefatto del Qatar. Descalzi: “Pietra miliare… - repubblica : Gas, Eni entra nel più grande progetto al mondo di Gnl. Descalzi: 'Accordo in Qatar pietra miliare' - Corriere : Eni entra nel più grande progetto al mondo di gas in Qatar - LucailCasa : Eni entra nel progetto per aumentare l’export di gas naturale liquefatto del Qatar. Descalzi: “Pietra miliare per d… - ElioLannutti : Eni entra nel più grande progetto al mondo di gas in Qatar. Campa cavallo che l’inverno al freddo si avvicina… -