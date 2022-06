Inferno in autostrada, 2 morti e un ferito in codice rosso. 118 e polizia sul posto (Di domenica 19 giugno 2022) Grave incidente sull’A14, due morti. Altro sangue sulle strade italiane. Nella mattinata di oggi, domenica 19 giugno, intorno alle 7 e 30 quattro automobili sono rimaste coinvolte in una carambola sull’autostrada A14 Bologna-Taranto. Il tratto interessato è quello tra Fano e Marotta, in direzione Ancona. Sul posto sono arrivati i soccorsi sanitari, i vigili del fuoco, la polizia stradale il personale della direzione di tronco di Pescara. Inizialmente si pensava a conseguenze non troppo gravi, ma ben presto il bilancio si è aggravato. Incidente sull’A14, viaggiavano sulla stessa auto i due morti e il ferito Due persone sono decedute e una è rimasta gravemente ferita nell’incidente avvenuto all’altezza del km 184 dell’A14. I tre stavano viaggiando sulla stessa automobile, ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 19 giugno 2022) Grave incidente sull’A14, due. Altro sangue sulle strade italiane. Nella mattinata di oggi, domenica 19 giugno, intorno alle 7 e 30 quattro automobili sono rimaste coinvolte in una carambola sull’A14 Bologna-Taranto. Il tratto interessato è quello tra Fano e Marotta, in direzione Ancona. Sulsono arrivati i soccorsi sanitari, i vigili del fuoco, lastradale il personale della direzione di tronco di Pescara. Inizialmente si pensava a conseguenze non troppo gravi, ma ben presto il bilancio si è aggravato. Incidente sull’A14, viaggiavano sulla stessa auto i duee ilDue persone sono decedute e una è rimasta gravemente ferita nell’incidente avvenuto all’altezza del km 184 dell’A14. I tre stavano viaggiando sulla stessa automobile, ...

