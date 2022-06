Filmauro: De Laurentiis brinda, il bilancio è sanissimo, le cifre (Di domenica 19 giugno 2022) Aurelio De Laurentiis può festeggiare la sua Filmauro chiude con un bilancio in ordine al 30 giugno 2021. Come fa sapere Calcio e Finanza che ha vagliato i documenti legati all’ultima assemblea ordinaria della società la società ha “anche nell’ultimo esercizio la Filmauro ha chiuso l’anno in perdita, seppur fortemente ridotta rispetto al bilancio 2020“. La perdita della Filmauro è minima cioè 52 mila euro, quindi una cifra irrisoria, soprattutto se viene paragonato al rosso da 12,4 milioni di euro del bilancio del 30 giugno 2020. Il portale che si occupa di economia legata al calcio fa sapere che nel caso specifico si tratta “della sola società principale Filmauro e non del bilancio consolidato in cui rientrano, tra le altre, anche le ... Leggi su napolipiu (Di domenica 19 giugno 2022) Aurelio Depuò festeggiare la suachiude con unin ordine al 30 giugno 2021. Come fa sapere Calcio e Finanza che ha vagliato i documenti legati all’ultima assemblea ordinaria della società la società ha “anche nell’ultimo esercizio laha chiuso l’anno in perdita, seppur fortemente ridotta rispetto al2020“. La perdita dellaè minima cioè 52 mila euro, quindi una cifra irrisoria, soprattutto se viene paragonato al rosso da 12,4 milioni di euro deldel 30 giugno 2020. Il portale che si occupa di economia legata al calcio fa sapere che nel caso specifico si tratta “della sola società principalee non delconsolidato in cui rientrano, tra le altre, anche le ...

