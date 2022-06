F1, la rimonta di Charles Leclerc da 19° a 5°: ma che fatica alle spalle di Ocon! (Di domenica 19 giugno 2022) Charles Leclerc ha concluso al quinto posto nel Gran Premio del Canada, nono appuntamento del Mondiale F1 2022. Il monegasco ha lottato nel gruppo e dalla 19ma piazza è riuscito a risalire sino alla prima metà della graduatoria con un ottimo passo e tanti sorpassi. Il cambio della power unit ha garantito un propulsore nuovo per la casa di Maranello che quest’oggi ha sfiorato il successo con lo spagnolo Carlos Sainz. L’iberico non è riuscito nell’interno di beffare l’olandese Max Verstappen, mentre il #16 del gruppo ha completato al quinto posto, uno in meno rispetto al target dello stesso Leclerc. Le due Mercedes hanno ‘bloccato’ la strada alla monoposto italiana che nella propria rimonta non ha dovuto fronteggiare il temibile Sergio Perez. Il messicano della Red Bull ha infatti dovuto alzare bandiera bianca per un ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022)ha concluso al quinto posto nel Gran Premio del Canada, nono appuntamento del Mondiale F1 2022. Il monegasco ha lottato nel gruppo e dalla 19ma piazza è riuscito a risalire sino alla prima metà della graduatoria con un ottimo passo e tanti sorpassi. Il cambio della power unit ha garantito un propulsore nuovo per la casa di Maranello che quest’oggi ha sfiorato il successo con lo spagnolo Carlos Sainz. L’iberico non è riuscito nell’interno di beffare l’olandese Max Verstappen, mentre il #16 del gruppo ha completato al quinto posto, uno in meno rispetto al target dello stesso. Le due Mercedes hanno ‘bloccato’ la strada alla monoposto italiana che nella proprianon ha dovuto fronteggiare il temibile Sergio Perez. Il messicano della Red Bull ha infatti dovuto alzare bandiera bianca per un ...

