forix : CIV Moto3, Mugello/2, starting grid: Nicola Carraro, Guido Pini, Alberto Ferrandez - forix : CIV SB, Mugello/2, race: Michele Pirro (Ducati), 26'29.178, 166.342 km/h - Canta237 : RT @LiveGPit: #CIV Mugello, Superbike gara2: doppietta di Pirro ?? @Canta237 - forix : CIV SB, Mugello/2, starting grid: Michele Pirro, Andrea Mantovani, Alessandro Delbianco - motosprint : #CIV Mugello: rimonta-show per Michele #Pirro in Gara 2 #SBK ?? -

Grande spettacolo in Gara 2 delSBK nella domenica del. La vittoria della gara domenicale è andata al "solito" Michele Pirro , ma l'esito è stato meno scontato del solito. MotoGP: Bastianini ufficiale per i prossimi due ...QUALIFICA: 1) Pirro (Ducati) " 2) Mantovani (Ducati) " 3) Del Bianco (Aprilia) " 4) Krummenacher (Yamaha) - 5) Canepa (Yamaha) GARA1: 1) Pirro (Ducati) " 2) Mantovani (Ducati) " 3) ...Ennesima affermazione per il campione pugliese, sempre più padrone dell'edizione 2022 del Campionato Italiano. Mantovani e Canepa a podio ...Nella sesta sfida della Superbike tricolore Andrea Mantovani fa il leone, ma non basta contro il solito Michele Pirro: vittoria numero 56 ...