Calciomercato Lazio | è fatta | “Ecco a che ora arriva”

Leggi su serieanews

(Di domenica 19 giugno 2022) Lasta per chiudere il colpo di: il giocatorenella capitale per svolgere le visite mediche, prima della firma. La sessione estiva di trasferimenti per i biancocelesti è in procinto di aprirsi con un colpo a centrocampo: è in arrivo il brasiliano Marcos Antonio, attualmente di proprietà dello Shakhtar Donetsk. Il 22enne Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.