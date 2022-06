Calcio a 5, Serie A: il primo atto delle finali scudetto va alla Feldi Eboli. Pesaro battuto ai rigori (Di domenica 19 giugno 2022) Le finali scudetto della Serie A 2021-2022 di Calcio a 5 iniziano col botto. La Feldi Eboli infatti in gara -1 è riuscita ad avere la meglio per 6-5, dopo i calci di rigore, sull’Italservice Pesaro in una partita incredibile. In Campania non mancano le emozioni, a latitare sono invece, nonostante le numerose occasioni da una parte e dall’altra, i gol. Dopo il primo parziale si va al riposo sullo 0-0, mentre nella ripresa le cose si sbloccano: botta e risposta sull’asse Trentin-Cuzzolino, quest’ultimo dal dischetto per l’1-1 degli ospiti. Il tempo si esaurisce. Non bastano i regolamentari e non bastano neanche i supplementari. Tutto si decide dal dischetto. La Feldi Eboli si dimostra più fredda, sostenuta anche dalle ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) LedellaA 2021-2022 dia 5 iniziano col botto. Lainfatti in gara -1 è riuscita ad avere la meglio per 6-5, dopo i calci di rigore, sull’Italservicein una partita incredibile. In Campania non mancano le emozioni, a latitare sono invece, nonostante le numerose occasioni da una parte e dall’altra, i gol. Dopo ilparziale si va al riposo sullo 0-0, mentre nella ripresa le cose si sbloccano: botta e risposta sull’asse Trentin-Cuzzolino, quest’ultimo dal dischetto per l’1-1 degli ospiti. Il tempo si esaurisce. Non bastano i regolamentari e non bastano neanche i supplementari. Tutto si decide dal dischetto. Lasi dimostra più fredda, sostenuta anche dalle ...

