Berrettini - Krajinovic, diretta finale Atp Queen's: 7 - 5, 1 - 1 (Di domenica 19 giugno 2022) Quarta finale consecutiva sull'erba per Matteo Berrettini , che all'Atp Queen's affronta Krajinovic (48 al mondo, già battuto dall'azzurro in finale nel 2019 a Budapest) per cercare di ripetersi. Dopo ... Leggi su leggo (Di domenica 19 giugno 2022) Quartaconsecutiva sull'erba per Matteo, che all'Atp's affronta(48 al mondo, già battuto dall'azzurro innel 2019 a Budapest) per cercare di ripetersi. Dopo ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Tennis: Matteo Berrettini in finale al Queen's, ancora una volta. Oggi dovrà vedersela con il serbo Filip Krajinovi… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #Queens Break di #Berrettini! Strappato il servizio a #Krajinovic per il 3-2 nel #secondoset della #finale! #live - BEPPESARNO : ...#Krajinovic non oggi, non puoi, non contro Matteo. Ê inevitabile. E lo sai. #Berrettini #KrajinovicBerrettini… - BEPPESARNO : ...Segnali palesi di cedimento di #Krajinovic #Berrettini #KrajinovicBerrettini #Queens #ATPQueens #Tennis?? - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #Queens Solido in battuta #Berrettini, che riporta in equilibrio il #secondoset della… -